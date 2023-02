Sollied over KAA Gent-spelers die einde contract zijn: "Hem zou ik houden"

Bij KAA Gent zijn eind dit seizoen heel wat spelers einde contract. Wellicht zullen er velen vertrekken in de Ghelamco Arena.

Voor Trond Sollied is het duidelijk wie een perfecte match vormt met De Sart. Voor de ex-trainer van KAA Gent is wie een contractverlenging moet krijgen.

“Kums behoudt een goed niveau”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Odjidja heeft meer talent en is dominanter in het spel. Maar als je na je dertigste vaak geblesseerd bent, moet je veel harder trainen om nog tot hetzelfde niveau terug te keren.”

Sollied maakt meteen de vergelijking met wat Eden Hazard bij Real Madrid aan den lijve ondervond.