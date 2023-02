Sollied ziet maar één reden waarom Club Brugge nu niet staat waar Anderlecht staat

Club Brugge speelt dit seizoen ver onder zijn niveau en dat is ook Trond Sollied niet ontgaan. De ex-coach van Club en Gent ziet dat er te weinig van het DNA van blauw-zwart overblijft.

Volgens Sollied is er ook een fysiek probleem. Dat merkte hij op in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "Niet veel sweat en al zeker no glory. Het was de eerste keer dat Cercle beter was dan Club", zegt de Noor in Het Nieuwsblad. "Niet alleen beter, ook intensiever, sterker in de duels. Nu mocht Club blij zijn dat het niet verloor. Alleen maar omdat ze spelers hebben die ­altijd kunnen scoren. En omdat ze Mignolet hebben.”

Er wordt opgemerkt dat zonder Mignolet Club nu misschien stond waar Anderlecht staat. “Het zal niet veel schelen. Hij heeft al veel punten gepakt. ­Zonder hem zou Club veel ­grotere problemen kennen."