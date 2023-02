Union reageert ontgoocheld op de loting in de Europa League: "We wilden graag een topaffiche spelen tegen Manchester United of Juventus"

Union kent sinds vrijdag zijn tegenstander in de volgende ronde van de Europa League, namelijk Union Berlin. Nogmaals want beide teams kwamen elkaar al tegen in de groepsfase.

"Commercieel gezien zaten er andere namen in de pot", zei CEO Philippe Bormans die zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken stak. "Union Berlijn is een fantastische ploeg, maar minder interessant. Al blijft het wel een achtste finale van de Europa League en een historische match voor de club."

Er zaten natuurlijk commercieel interessantere ploegen in de pot, maar Bormans geeft de moed niet op. "We wilden graag een topaffiche spelen tegen Manchester United of Juventus, maar dat kan misschien in de volgende ronde", eindigde Bormans met een kwinkslag.