Philip Zinckernagel wil Club Brugge en AA Gent nog het vuur aan de schenen leggen

De Deen vindt dat de Rouches hadden moeten winnen op Anderlecht. Dit gelijkspel plaatst Standard uiteindelijk vier punten achter Club Brugge. De strijd is nog niet gestreden.

Een gelijkspel waar niemand iets mee opschiet! Terwijl Anderlecht de kans miste om terug te keren naar de top 8, liet Standard Club Brugge vier punten uitlopen. "Als we ons eerste halfuur en het openingsdoelpunt van Noah Ohio zien, denk ik dat we kunnen spreken van twee verloren punten. Als we naar de tweede helft kijken, speelde Anderlecht beter en bracht het ons in de problemen", besloot hij zijn wedstrijdanalyse.

Zinckernagel blijft positief en ziet ook dat Standard nog alles zelf in de hand heeft. De strijd is nog niet gestreden. "De Champions Play-Offs blijven echter realiteit en een doel. Er zijn nog 7 wedstrijden te gaan, waaronder wedstrijden tegen Westerlo en Brugge, directe concurrenten. Alles is nog mogelijk", aldus Philip Zinckernagel strijdvaardig.