🎥 STVV gooit nu al olie op het vuur voor Limburgse derby: "Voetbalgeschiedenis tegen een fusieclub"

Zondag staat er voor STVV de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op het programma: de Limburgse derby tegen Genk. En de Kanaries zijn al vroeg begonnen met de gemoederen op te hitten.

Letterlijk, want in een filmpje op hun sociale media kondigen ze fier aan dat Stayen voor die match nog heter zal zijn dan anders. "Voetbalgeschiedenis tegen een fusieclub, 100 jaar geel-blauw tegen 35 jaartjes blauw-wit. Stayen heeft niet veel nodig om te ontploffen. Gooit er een blok bovenop. Stayen is van ons, Limburg is van ons", klinkt het.

STVV hoopt nog op play-off 2, maar heeft daarvoor nog heel wat werk. Een stuntzege tegen de leider zou het vertrouwen alvast een stevige boost geven.