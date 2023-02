"Ja, ik word onderschat": spits van staartploeg is om de 83(!) minuten beslissend, maar krijgt wind vaak van voren

Bij de eigen fans ligt hij niet in de bovenste schuif en hij mist ook al eens een grote kans. En toch is hij belangrijk voor zijn ploeg, volgens de cijfers.

Ook in de Beker van België zal Mbaye Leye opnieuw rekenen op Jelle Vossen en Zinho Gano om de doelpunten proberen te maken. Zeker die laatste is aan een opmerkelijk seizoen bezig, waarbij hij ook een aantal weken niet in de selectie werd opgenomen.

In het begin van het seizoen sukkelde hij met de kuit, daarna werd hij disciplinair geschorst en pas vanaf speeldag 12 komt hij opnieuw in de plannen van Mbaye Leye voor. Hij bedankte toen meteen met een strafschopdoelpunt in een belangrijke zege op Kortrijk.

9 goals, 4 assists

Ondertussen zit de 29-jarige spits met een verleden bij onder meer Beveren, Antwerp, Genk, Kortrijk, Oostende en Club Brugge alweer aan acht doelpunten en drie assists in veertien competitiewedstrijden, ook in de Beker van België zorgde hij al voor een doelpunt en een assist.

In totaal zit de spits dus aan negen goals en vier assists of een voet in dertien doelpunten van Essevee. Niemand binnen de club doet beter.

© photonews

Bovendien had Gano er amper 1088 speelminuten over alle competities heen voor nodig. Slotsom: Gano is om de 83,7 minuten beslissend voor zijn team. Meer dan 1 keer per volledige wedstrijd dus, wiskundig gezien.

Veel spelers doen op dat gebied niet beter, dus de statistieken van de aanvaller mogen er zeker zijn - ook al wordt hij soms door analisten, critici en zelfs de eigen aanhang flink op de korrel genomen.

Onderschat

"Ja, ik word onderschat", aldus Gano zelf daarover in Extra Time. De cijfers lijken hem alvast op basis van de statistieken gelijk te geven. "Het is echt een goalgetter. En toch is hij nooit ergens eerste keuze", aldus Denis van Wijk.

Er is natuurlijk meer dan alleen maar een garantie op goals zijn. "Er moet dus iets zijn dat coaches aan hem doet twijfelen."