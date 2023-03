Vriendelijk voorkomen, bikkelharde onderhandelaar... dat is Jesper Fredberg: "Ik heb het altijd al gehaat"

Jesper Fredberg heeft een maand geleden zo ongeveer de stresserendste dag uit zijn leven beleefd. Achteraf deed hij ons een belofte: "Transfer Deadline Day zal vanaf nu saai worden op Anderlecht..." De CEO Sports wil liever geen herhaling van 31 januari 2023.

In 'Mauve', de tv-documentaire van Play Sports, kregen we een inkijk op wat er allemaal gebeurde. Zo werd Fabio Silva naar PSV geloodst en daar was Fredberg duidelijk niet rouwig om. "Onze beste transfer kan ook een uitgaande zijn. Fabio Silva zit nu bij PSV en daar we blij om, want hij had niet het juiste profiel om onze huidige tactiek te spelen", liet hij zijn team weten.

Ook Wesley Hoedt moest gaan. "Niet omdat hij een slechte speler is, maar omdat hij ons te veel kost. En we moeten ruimte creëren voor nieuwe spelers. Dat beïnvloedt ons budget, want momenteel hebben we geen budget."

Ik heb graag controle over de dingen die we doen

Dat budget was nodig om een spits te halen. Dat werd een calvarietocht zoals we er nog maar weinig gezien hebben. Van de vele spitsen die op het lijstje stonden, haakte de ene na de andere af. En dan was er Tolu Akarodare, die al medische testen afgelegd had. Maar ineens kreeg Fredberg te horen dat die niet in de auto van zijn medewerker wou stappen omdat hij nog veel te bespreken had met zijn makelaar.

De Deen voelde de bui meteen hangen: "Fuck!", riep hij door de kantoren van Neerpede. "Ik heb die Deadline Day altijd gehaat. Ik heb graag controle over de dingen die we doen en op zo'n dag kan het hectisch worden."

Ook Harry Tofolo moest in extremis terug naar Nottingham Forest. "We hadden Harry al snel in het oog als potentiële speler voor Anderlecht. We wisten dat het een goeie match zou zijn. Nottingham kampte nog met een blessure en dat maakte hen nerveus."

Als ze Anderlecht naaien, moeten ze weten dat wij hen terug zullen naaien!

"Daarna werd het moeilijk voor ons. Dat kwam hard aan." Fredberg wierp er in de reportage tussen: "Nu is het een kwestie van eer voor mij. Ze moeten weten dat als ze Anderlecht naaien, wij hen terug zullen naaien!" Anderlecht diende intussen klacht in bij de FIFA.

Maar intussen moest hij nog steeds een spits vinden. Ineens kwam het verlossende telefoontje dat Islam Slimani in orde kwam. "Om 17u leken we een heel goeie mercato te hebben en dan ineens... zit je daar en vraag je je af wat er gebeurt. Maari ik zou Slimani niet kiezen als ik niet in hem geloof. Met zijn ervaring kan hij waardevol zijn."

Over het vertrek van Julien Duranville had hij ook nog iets te zeggen. Hij ging daarbij in tegen de wensen van de fans die vonden dat hij alles moest doen om hem te houden. "Ik ben niet van plan om spelers te houden die niet vol voor Anderlecht gaan."

"Als dat niet zo is, dan hanteer ik de hoogste marktprijs om terug te investeren in Anderlecht. Het is niet slecht om een talent te verkopen, maar wel aan onze voorwaarden. Het was beter geweest als hij hier twee jaar langer had gespeeld, maar ik ga niet armworstelen met een speler om hem hier te houden."