Brandon Mechele houdt zich niet in over de trainerswissel bij Club Brugge

Club Brugge koos er eind vorig jaar voor om Carl Hoefkens te ontslaan. Hij werd opgevolgd door Scott Parker.

De historische kwalificatie voor de achtste finale van de Champions League was niet genoeg voor Carl Hoefkens om de mindere prestaties in de Jupiler Pro League te camoufleren.

Het bestuur van de blauwzwart greep in en haalde met Scott Parker een nieuwe trainer binnen. “Ik heb nog geregeld contact met Carl Hoefkens”, vertelt Brandon Mechele aan de Krant van West-Vlaanderen.

Het ontslag van Hoefkens zit hem nog altijd hoog. “Ik voelde me persoonlijk schuldig. Het lag niet alleen aan hem of aan de staf. Het waren ook wij, de spelers. Ik had wel het gevoel dat het goed zou komen met Carl. Maar dat was niet het geval.”