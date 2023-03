Standard wil uitzondering maken op beleid: "Trouwe soldaat zoals er maar weinig zijn"

Standard trekt volop de kaart van de verjonging. Het bestuur wil daarbij ook spelers aan boord die trouw zijn aan de club.

Selim Amallah en Nicolas Raskin werden door Standard naar de uitgang begeleid, toen ze niet wilden ingaan op een contractverlenging. Bovendien wil Standard ook de kaart van jongeren trekken.

Door het vertrek van enkele spelers komen onverwachte pionnen opnieuw in het elftal. Zo zijn de Rouches bijzonder lovend over Kostas Laifis. Hij is er odnertussen 29 al, maar heeft nog een contract tot juni 2024.

En dat contract zouden ze zeker wel willen verlengen bij Standard. “We moeten niet veranderen om te veranderen”, zegt Pierre Locht aan La Capitale. “Hij is een trouwe soldaat zoals er maar weinig bestaan vandaag de dag.”