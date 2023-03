Sven Kums laat zich uit over play-off 1 voor KAA Gent

De verliesbeurt van KAA Gent op bezoek bij Club Brugge was geen goede zaak voor de Buffalo's. De top vier wordt bijzonder moeilijk.

Het zal voor KAA Gent geen gemakkelijke opdracht worden om nog de play-offs voor de titel in de Jupiler Pro League te halen.

Sven Kums zag dat de cijfers tegen de huidige top vier heel erg zwak waren. “Drie op éénentwintig is veel te weinig. Akkoord, we verloren wedstrijden die we niet hoefden te verliezen, maar dat is praat achteraf”, zegt hij in Het Nieuwsblad.

In die topwedstrijd schoot KAA Gent duidelijk tekort. Play-off 1 spelen wordt dan ook moeilijk. “Het is niet onmogelijk, maar we moeten eerst en vooral onze wedstrijden winnen. Pas dan kunnen we naar de rest kijken.”