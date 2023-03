Toby Alderweireld trekt zijn conclusies na gesprek met bondscoach Tedesco

Toby Alderweireld is één van de Rode Duivels waarvan men denkt dat hij zou stoppen na het WK in Qatar. De speler van Antwerp liet zelf snel weten dat hij wil doorgaan.

Gaat Toby Alderweireld nog door als Rode Duivel? Na het WK in Qatar liet hij snel weten dat hij zelf nog wil doorgaan. Als de nieuwe bondscoach hem erbij wil hebben uiteraard.

Ondertussen heeft Alderweireld al een gesprek gehad met Domenico Tedesco. “Voor Eupen is hij hier geweest. We hadden een superpositief gesprek. Het feit dat de bondscoach speciaal naar me toe kwam, is een vorm van respect”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Alderweireld trekt dan ook zijn conclusies na dat gesprek. “Het blijft mijn intentie om door te gaan. Alleen: als ik het gevoel krijg dat het op een dag toch te veel zou worden, zal de nationale ploeg het eerste zijn dat afvalt.”