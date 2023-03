Ontslag Scott Parker bij zege van KAA Gent? "Is toch normaal dat hij dat nodig heeft"

Club Brugge won van KAA Gent in de Jupiler Pro League. Daarmee lijkt het vel van Scott Parker even gered.

Club Brugge won afgelopen weekend van KAA Gent. Een belangrijke zege voor het klassement, maar ook voor de positie van trainer Scott Parker. Dankzij een mooie goal van Bjorn Meijer ook, die daarmee het vel van zijn trainer redde.

“Nou. Was het nodig voor de coach: ja, logisch. Maar iederéén was eraan toe”, klinkt de Nederlander heel duidelijk bij Het Nieuwsblad.

Parker stond zeker op de wip bij een nederlaag. “Geen idee of dat zo is. Maar het is toch maar normaal dat hij een aanpassingsperiode nodig heeft? Ook voor ons was het wennen met hem. Je moet dat tijd geven. Zondag kwamen zijn ideeën in elk geval naar voren en dat is fijn.”