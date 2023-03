'Spits hakt knoop door: Club Brugge doet opnieuw zaken met FC Barcelona'

Club Brugge heeft opnieuw prijs en gaat komende zomer een nieuwe speler ophalen bij Barcelona. Dat is ondertussen zo goed als rond.

In januari werd er al meermaals over gesproken, nu zou de deal zo goed als rond zijn en de keuze definitief gemaakt.

Komende zomer zal de 18-jarige Victor Barbera overkomen van FC Barcelona Atletic, de B-ploeg van Barcelona.

Hij komt in de zomer transfervrij over naar het Jan Breydelstadion, want een contractverlenging wou hij in Barcelona niet meer tekenen - ook al drong Barcelona nog aan.

In de Youth League liet hij dit seizoen al heel mooie dingen zien en scoorde hij aan de lopende band, nu is hij klaar voor een buitenlands avontuur.

Doordat Barbera transfervrij is, kan hij tekenen wanneer hij wil en bij de club die hij wil. Daardoor dat de zaak iets langer duurde dan verwacht.

