STVV-trainer Hollerbach waarschuwt arbitrage voor Limburgse derby: "Dat is de laatste weken te vaak gebeurd"

STVV ontvangt zondagmiddag leider Racing Genk. En dat terwijl de club niet in de beste periode zit.

Nadat ze enkele weken in de top acht stonden is STVV na een 5 op 21 weggezakt naar plek 11, al staat het wel nog altijd op slechts twee punten van de top acht. Maar STVV-coach Hollerbach verloor maar één keer als coach van de Kanaries.

Ondanks de mindere resultaten is Hollerbach vol vertrouwen voor de derby. "We hebben al bewezen dat we moeilijk te kloppen zijn. Ik ben ook zeker dat mijn jongens tot de laatste snik zullen knokken", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

STVV kreeg de laatste weken al meermaals te maken met discutabele beslissingen van de scheidsrechter en VAR. "Ik hoop alleen één ding. Dat de spelers het resultaat van deze derby bepalen en niet de arbitrage, want dat is de laatste weken te vaak gebeurd", zegt Hollerbach nog.

Maar Hollerbach beseft ook dat de derby belangrijk is voor de supporters van STVV, die de leider in de competitie nog eens willen kloppen. En dat maakte hij ook zijn spelers nog eens duidelijk.