Vanhaezebrouck furieus na VAR-debacle: "Als er een gangster ontsnapt neemt minister toch ook ontslag?" en "Wij verliezen niet tegen tien man in Brugge, dat is bewezen"

Hein Vanhaezebrouck heeft de niet-gefloten rode kaart voor Tajon Buchanan in de topper tussen Club Brugge en KAA Gent nog niet verteerd. Hij haalt ook cijfers aan.

Of de fase tussen Gift Orban en Tajon Buchanan wedstrijdbepalend zou zijn? Dat valt achteraf moeilijk te bewijzen.

"Het heeft allemaal te maken met het gevolg van die fase. Sinds ik hier terug ben - ik ben nu aan mijn derde seizoen bezig - deed Gent nooit slechter nadat er rood werd gegeven aan een tegenstander", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

Naast de werkelijkheid

"Meestal deden we beter na de rode kaart zelfs. Dat we dus zomaar zouden verloren hebben met elf tegen tien?"

"Dat is naast de werkelijkheid. Wij verliezen niet als we tegen een man minder komen en dat is bewezen de laatste jaren. Het resultaat was wellicht of 0-0 gebleven of we hadden misschien gewonnen."

© photonews

"Het gaat over veel meer dan een of twee puntjes meer of minder, het gaat over de hele polemiek errond. Club Brugge lijkt nu op de rails te staan en ze hebben een speler die kan spelen en anders misschien vier weken geschorst was."

Buik van vol

"Dat is de situatie en de realiteit zoals ze nu is. Als we in Brugge minstens een punt pakken, dan kreeg Gent een boost ... Nu zitten we in een slechte situatie met een achterstand van vier punten. Het is veel meer dan een rood kaartje."

"Het is absoluut veel meer en we hebben die story al eens meegemaakt vorig jaar tegen Cercle Brugge, Eupen en Standard. Dat is pijnlijk en twee jaar op rij. Dan ben ik niet verbaasd dat ook de directie hun buik er vol van heeft."

Het Referee Department draagt ook een verantwoordelijkheid: "Het gaat over de leiding, daarover heeft niemand het. Als er een gangster ontsnapt, dan neemt de minister van Justitie toch ook ontslag?"