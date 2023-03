Anderlecht-coach Riemer komt met enkele verrassende namen in selectie tegen KAA Gent

Anderlecht trekt zondagavond naar KAA Gent. In de selectie van Brian Riemer dan toch Jan Vertonghen en Anders Dreyer

Vrijdag meldde HLN nog dat Jan Vertonghen last had van zijn enkel en dat Anders Dreyer ziek zou zijn. Maar de twee zitten nu toch gewoon in de selectie voor de verplaatsing naar Gent.

Wie niet in de selectie van Brian Riemer zit is Adrien Trébel. De Fransman zat in de matchen tegen KV Kortrijk en Standard weer in de selectie, maar bleef toen telkens 90 minuten op de bank.

Théo Leoni zit daardoor wel weer in de selectie. Ook Benito Raman zit weer in de selectie, hij moest tegen Standard nog afzeggen door ziekte.