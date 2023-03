Enfant terrible Club Brugge maakt mooie weer in Turkije met hattrick

Iedereen heeft zo zijn mening over Mbaye Diagne, zeker na zijn doortocht in Brugge. Maar in Turkije maakt hij wel indruk.

Zijn gemiste strafschop tegen PSG zal voor altijd bijblijven in het geheugen van de Belgische voetbalfan. De Senegalese aanvaller heeft ondertussen al een waslijst aan ploegen gehad en speelt momenteel in Turkije bij middenmoter Fatih Karagümrük. En daar heeft hij het wel naar zijn zin. Voor zaterdag had hij al 11 doelpunten gemaakt en 4 assists gegeven. Tegen Sivasspor heeft hij zaterdagmiddag stevig aan zijn statistieken gewerkt. Karagümrük won met 4-3 van Sivasspor en Diagne had in elk doelpunt een voet. Zo was hij goed voor een hattrick én gaf hij een assist. Kortom, een Diagne masterclass. Voor de Club Brugge-fans is het hinken op twee gedachten. Hun eigen spitsen Yaremchuk en Jutgla zijn helemaal niet in vorm, maar heimwee naar de tid met Diagne zullen ze toch ook niet meteen hebben.