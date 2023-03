Standard-spits erg onzeker over zijn toekomst in Luik: "Hopelijk mag ik blijven"

Blijft Renaud Emond bij Standard? De spits komt nog maar terug van een zware knieblessure.

Renaud Emond startte dit seizoen in de eerste zeven matchen onder Ronny Deila en scoorde daarin ook één goal.

Nadien viel Emond uit met een knieblessure en moest hij zelfs een operatie ondergaan. Tegen KV Kortrijk (12 februari) speelde Emond voor het eerst weer mee en ook tegen Anderlecht viel hij in.

Emond heeft nog een contract tot eind volgend seizoen, maar of hij daarna kan blijven is nog erg onzeker. "Ik voel me hier thuis, hopelijk kan ik blijven", zegt hij bij La Dernière Heure.

Emond vindt van zichzelf dat hij op dit moment op 50 tot 60 procent van zijn capaciteiten zit. Hij hoopt tegen de play-offs weer helemaal fit te zijn, om zich dan toch nog eens te tonen dit seizoen.