De mirakelman van Standard: "Dat was Champions League waardig"

We moeten het hebben over Ronny Deila. Wat de Noor doet met Standard is een mirakel te noemen. De Rouches staan op één punt van Club Brugge in de strijd om de vierde plaats. Tegen Westerlo speelde Standard fantastisch.

"De beste wedstrijd van Standard sinds ik overnam", noemde Deila het na de match. "We speelden vanavond als een topteam. We deden de simpele dingen goed, we speelden samen en verdedigend lieten we niets passeren. Aanvallend lieten we de bal snel bewegen en speelden we de hele wedstrijd tussen de lijnen. We moeten zo doorgaan. Ik ben blij en trots op mijn spelers", zei hij.

Terecht, want er vielen ook nog twee topdoelpunten. "We hadden er meer moeten maken... maar de eerste is de Champions League waardig. Ten eerste zou ik zeggen dat we nu defensieve stabiliteit hebben. We kunnen verdedigen. We moeten ook een aanval opbouwen. Het kost tijd, maar ik denk dat het vorm begint te krijgen."