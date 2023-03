Nieuwe zorgen voor KAA Gent en Vanhaezebrouck: "Hopelijk hebben we snel genoeg ingegrepen"

AA Gent staat op één punt van de top vier, maar hunkert naar de internationale break. Hein Vanhaezebrouck zijn zorgen zijn er na de match tegen Anderlecht immers niet kleiner op geworden.

Vanhaezebrouck moest bij de rust Jordan Torunarigha vervangen door Alessio Castro-Montes. Nurio moest daardoor in de driemansdefensie gaan spelen. "Ik hoop dat we Jordan niet kwijt zijn en dat we snel genoeg ingegrepen hebben", zuchtte Hein. "Dat zullen we pas de volgende dagen zien."

In ieder geval is een pauze meer dan welkom. "We moeten de internationale break halen en nog in de running zijn voor play-off 1. Als we daar geraken, is er nog iets mogelijk voor Gent", aldus Vanhaezebrouck, die af te rekenen kreeg met een echte blessuregolf.

De top vier was wel de betrachting, maar gezien de omstandigheden zou het een half mirakel zijn. "Omdat de anderen ook punten laten liggen, is er nog iets mogelijk. Maar ik hoop echt dat er een paar jongens terugkeren en anderen rust kunnen geven. Na de interlandbreak ga je sowieso een frissere groep zien. Het is nodig!"