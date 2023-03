🎥 Een nieuw format is geboren! Referee Department houdt woord en bespreekt VAR-fases op een héél andere manier

Normaal gezien bespreekt Frank De Bleeckere enkele maanden enkele VAR-fases in een georkestreerd filmpje op de sociale media. Na de storm van de voorbije weken had het Referee Department beloofd om het iets anders te doen.

En ze hebben woord gehouden. De Bleeckere bespreekt de fases in de vorm van een interview. Op die manier lijkt de Belgische arbitrage een menselijke gezicht te krijgen. Nu maar hopen dat het zo blijft bij een fout...

