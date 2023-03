"Geen politiek, enkel voetbal": Vincent Kompany komt met prik richting bazen Anderlecht

Vincent Kompany is dé held van Burnley momenteel. Promotie naar de Premier League zit er aan te komen.

En dus is Vincent Kompany de koning te rijk in Burnley. De kloof met het nummer drie in The Championship is ondertussen zeventien punten.

Met nog elf wedstrijden voor de boeg kan promotie Burnley dus al bijna niet meer ontglippen, al moet je altijd met twee woorden blijven spreken.





Het had ook anders kunnen draaien, want Vince The Prince had ook de koning van het Astridpark/Lotto Park kunnen zijn.

Geen politiek, enkel voetbal

Maar de keuze viel op Burnley, nadat er aan zijn avontuur bij Anderlecht een einde kwam. En dat steekt Kompany toch enigszins door.

“Ik koos vorige zomer voor ‘mensen’, niet voor ‘een club'. De bestuursmensen van Burnley raakten mij en overtuigden mij. Ik ben in een club terechtgekomen waar geen politiek heerst – enkel voetbal...", klinkt het in Het Laatste Nieuws.