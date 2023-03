Nu helemaal zeker: Voetbalfan grote winnaar bij bekerfinale tussen Antwerp en KV Mechelen

Enkele dagen nadat beide ploegen zich konden plaatsen voor de finale van de beker, troffen ze elkaar al in de competitie.

Als we op sportief vlak al conclusies moeten trekken na de wedstrijd van zondag, dan is het wel dat Antwerp makkelijk zal winnen van Malinwa op de Heizel. Maar een bekerfinale blijft een bekerfinale en een voetbalwedstrijd moet altijd gespeeld worden.

Extrasportief lijkt het al wel duidelijk dat de voetbalfan de grote winnaar zal zijn. De supporters van Antwerp hebben niet veel nodig om sfeer te maken, een 5-0 overwinning is veel meer dan 'niet veel'. Met 14.000 man én een korte tribune tekort stond de Bosuil zoals elke week ook tegen KV Mechelen in vuur en vlam.

You'll Never Walk Alone

Maar, zelfs bij een 5-0 achterstand, lieten de meegereisde Mechelen-fans van zich horen. Enkele minuten na de 5e treffer zetten ze You'll Never Walk Alone in. Die symboliek liet de Bosuil niet koud want de Mechelenfans kregen een staande ovatie van de rood-witsupporters.

Bovendien hebben beide ploegen één gemeenschappelijke vijand: Beerschot. Zelfs een simpele "Al wie da ni springt dat is een rat" was genoeg om iedereen mee te krijgen.

Als beide ploegen binnenkort met zo'n 20.000 naar Brussel trekken, zullen we ongetwijfeld heel wat sfeer zien.