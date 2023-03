Union met grote zorg voor clash met Union Berlin: "Dat is nooit een goed teken"

Union SG won in eigen huis met 2-1 van KAS Eupen. Toch was er minstens één grote zorg achteraf bij de Brusselaars.

Na een halfuur was er een probleem met Teddy Teuma en de sterkhouder op het Brusselse middenveld moest ook meteen naar de kant.

Hij werd nog voor de koffie vervangen door El Azzouzi. Net nu er met Union Berlin en Genk belangrijke duels wachten.

"Er is altijd vrees dat zoiets ernstig is", aldus coach Karel Geraerts na de gewonnen match tegen KAS Eupen.

"Hij voelde pijn in de kuit en moest stoppen. We gaan het maandag verder bekijken en dag per dag de situatie evalueren en opvolgen."

Krijger

"Of ik schrik heb? Natuurlijk. Iemand die voor de rust vervangen moet worden met pijn ... Dat is nooit een goed teken."

"Maar Teuma is een krijger. We zullen het mettertijd zien", wilde Geraerts het nog niet te negatief bekijken voorlopig.