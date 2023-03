Voormalig Rode Duivel geeft raad aan Club Brugge: "Ik hoop vooral dat het team zich niet voor joker laat zetten"

Club Brugge neemt morgen in Lissabon afscheid van de Champions League. Voor Scott Parker kan de wedstrijd op het veld van SL Benfica er eentje zijn om de toekomstige toon te zetten. Al hoopt Marc Degryse vooral dat het geen afgang zal worden.

Club Brugge kan morgen zonder druk voetballen. Geen kat gelooft nog in de kansen van blauw-zwart na de 0-2-nederlaag in het eigen Jan Breydelstadion. Eén ding is zeker: alle ogen zullen wederom op Scott Parker gericht zijn.

“Parker moet in Lissabon voor een deftig afscheid zorgen”, aldus Marc Degryse in Het Laatste Nieuws. “Meer zal er niet in zitten. Winnen kan altijd en overal, maar nu even niet. De match moet gespeeld worden én Club Brugge moet vooral fier voor de dag komen.”

Ik schatte de kansen van Club Brugge na de loting op amper tien procent. Wel, daar blijft nu zelfs geen halfje meer van over

De geplaagde coach van blauw-zwart kan met een goed resultaat heel eventjes de druk van de ketel halen. “Ik schatte de kansen na de loting op amper tien procent. Wel, daar blijft nu zelfs geen halfje meer van over. Voor de meegereisde fans en voor Parker hoop ik dat het team zich niet voor joker laat zetten.”