Een club met een plan: Antwerp hangt prijskaartje van 22 miljoen euro (!) rond nek van Vermeeren en... daar zit een héél duidelijke strategie achter

Antwerp FC heeft een prijskaartje van maar liefst 22 miljoen euro rond de nek van Arthur Vermeeren gehangen. Ook de vertegenwoordigers van Manchester United verslikten zich in hun koffie. Al zit er een duidelijke strategie achter.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Arthur Vermeeren momenteel 500.000 euro. Voor de duidelijkheid: geen haar op een Antwerps hoofd denkt eraan om de 18-jarige middenvelder voor zo’n appel en ei te laten vertrekken. Net zoals geen enkele club vandaag 22 miljoen euro wil betalen voor het jeugdproduct.

Met het prijskaartje wil Antwerp FC wel iets héél duidelijk maken: Vermeeren is niét te koop. Of beter gezegd: enkel voor een niet te weigeren bod kan er gesproken worden. De plannen van de Great Old met de middenvelder zijn dan ook duidelijk. Vermeeren moet dé draaischijf worden en (op een dag) voor een recordbedrag de poort van de Bosuil achter zich dichtslaan.