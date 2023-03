Marc Wilmots doet ultiem voorstel aan Toby Alderweireld na exit bij Rode Duivels

Toby Alderweireld liet deze week weten dat hij stopt als Rode Duivel. Marc Wilmots gaat niet akkoord met hem.

Alderweireld zette deze week een punt achter zijn interlandcarrière. Een jammere zaak voor de Rode Duivels, zo oordeelt ook ex-bondscoach Marc Wilmots.

Wilmots zette Alderweireld op rechts in de verdediging. “Ik had vier jaar lang de beste verdediging van Europa. Het is een groot verlies en dat zou het niet moeten zijn”, klinkt het bij de RTBF.

Volgens Wilmots moeten alles in het werk gesteld worden om Alderweireld te doen terugkeren op zijn beslissing. En Wilmots doet daarvoor ook een ultiem voorstel aan de speler van Antwerp.

“We moeten hem zeggen dat we hem niet meer in vriendschappelijke wedstrijden inzetten en dat hij komt als we hem nodig hebben”, voegt Wilmots eraan toe.