Analist over de taak van de opvolger van Scott Parker: "Het mag geen 'No sweat en no glory' meer zijn"

Club Brugge verkeerd een crisis en de geruchten klinken alsmaar luider om Scott Parker door Alfred Schreuder te vervangen. Volgens Tom Boudeweel is dat een goede keuze.

Na de zware 5-1-nederlaag van Club Brugge in Benfica lijkt het alsmaar duidelijker dat de toekomst van Scott Parker niet meer in Brugge ligt. "Het is een echte miscast en ik heb dat al van in het begin gezegd", zag Tom Boudeweel het bij Sporza al langer aankomen. Volgens hem is er een gebrek aan visie op het veld.

De leuze van Club is al jaren 'No sweat, no glory'. "Maar het is nu eerder 'No sweat en no glory' en dat moet echt wel veranderen", vindt Boudeweel. Alfred Schreuder wordt steeds meer als opvolger genoemd en Boudeweel ziet hem als de ideale kandidaat: "Hij kan deze groep de nodige houvast geven en hen weer samenbrengen."

Ook heeft Schreuder een extra pluspunt. "Hij heeft van deze groep al eens overgenomen", weet Boudeweel. "Hij kent daardoor de groep en hij had toen niet zo veel tijd nodig om zijn visie uit de doeken te doen. Hij heeft wel een visie en een aanpak. Hij heeft eigenlijk alles wat deze groep nodig heeft."