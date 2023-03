Arne Engels is heel erg duidelijk: "Die vraag moet je stellen aan de mensen bij Club"

Amper 19 jaar is Arne Engels. Hij speelt zichzelf tot basisspeler in de Bundesliga, maar kreeg bij Club Brugge geen enkele kans.

Hij speelde nooit in de Jupiler Pro League, maar is zo goed als altijd titularis bij Augsburg in de Bundesliga. Bij Club Brugge was er duidelijk geen waardering voor wie Arne Engels was.

“Ja, eigenlijk wel. Ik hoopte om minstens opgenomen te worden in de A-kern. Dat is niet gebeurd. En toch besefte ik dat ik daar wel de kwaliteiten voor had”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Een verklaring heeft Engels nooit gekregen, waarom hij geen kans kreeg. “Die vraag zou je moeten stellen aan de mensen bij Club. Er vonden wel gesprekken plaats, maar die leidden niet tot wat ik wilde. Club Brugge behoort tot het verleden.”