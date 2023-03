Ex-speler Anderlecht valt uit de lucht over eerdere goal in Gent, zijn coach heeft ferme reactie in huis: "Vechten voor heel het land"

KAA Gent en Istanbul Basaksehir speelden in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Conference League 1-1 gelijk. Bij de Turken werd duidelijk gereageerd.

Stefano Okaka zorgde - weliswaar randje buitenspel, bekijk dat HIER allemaal nog eens - voor de snelle 0-1 voor Istanbul Basaksehir.

Geschrokken

"Het was een moeilijke wedstrijd voor ons tegen een talentvol en goed Gent. Er was een speler van 17 jaar bij, daar schrok ik wel wat van", aldus Okaka achteraf in een reactie.

Ooit scoorde Okaka al eens in het Ottenstadion, als jonge knaap van AS Roma in de 1-7 overwinning. "Dat wist ik niet meer, maar leuk om te horen."

Ons land kan wel wat geluk gebruiken

Coach Emre Belözoglu wil er dan weer het beste van maken in de terugwedstrijd: "Hopelijk zijn mijn spelers dan wat geconcentreerder."

"We hebben nog steeds een grote kans om door te gaan. We vechten voor het hele land, na de zware aardbeving kan ons land wat geluk gebruiken."