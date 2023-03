Geen Champions League volgend seizoen voor Club Brugge: Een drama voor het Belgisch voetbal?

Club Brugge staat momenteel 21 punten achter op leider KRC Genk. Het verschil met Union SG op plek twee is 13 eenheden.

Het verschil tussen de top van de klassering en Club Brugge is groot geworden. Wellicht te groot om nog te overbruggen voor blauwzwart en binnen de top twee te eindigen dit seizoen. Met alle gevolgen van dien richting Europa voor de West-Vlamingen.

Peter Vandenbempt is zo goed als zeker dat Club Brugge niet in aanmerking zal komen voor het kampioenenbal volgend seizoen. “Club Brugge speelt volgend seizoen wellicht geen Champions League”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Of dat een goede of slechte zaak is voor het Belgisch voetbal zal de tijd moeten uitwijzen.

Dan is het aan de twee ploegen die bovenin eindigen om de voorronde te overleven. “Maar om ons voetbal vooruit te krijgen, moet Club Brugge als roerganger vooral ambitieus blijven, schaalvergroting en internationalisering blijven nastreven en zo de betere clubs in ons land uitdagen en opjagen om hetzelfde te doen”, klinkt het nog.