Vrancken gooit opnieuw een bommetje over de selectie van Rode Duivels

Volgende week vrijdag wordt de selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt. Bij KRC Genk weten ze nog van niks.

Bij Racing Genk volgen ze angstvallig het dossier van de Rode Duivels op. Met Mike Trésor en Bryan Heynen hebben ze twee valabele kandidaten in huis.

In het verleden liep het al fout, toen Roberto Martinez Trésor zelfs niet opnam in zijn voorselectie. Ook nu is er geen nieuws van het front. “Wij hebben nog niets gehoord, neen. Blijkbaar zijn er een paar clubs die wel al iets weten”, zei Vrancken verwijzend naar Jonas De Roeck die wist dat Maxim De Cuyper in de preselectie zit.

Toch zijn ze er bij Genk opnieuw niet gerust in. Het is vreemd dat andere ploegen wel iets weten en KRC Genk niet. “Het zou mij verbazen als Mike en Bryan niet bij de voorselectie zitten. Meer zelfs: ik zou het zeer vreemd vinden.”