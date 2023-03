🎥 Loïs Openda scoort snelste hattrick ooit in Franse competitie

Lens heeft op de 27ste speeldag in Ligue 1 met 0-4 gewonnen van Clermont. Loïs Openda scoorde drie keer in vijf minuten tijd.

Loïs Openda opende de score voor Lens, maar nauwelijks vijf minuten later had hij de score al aangedikt tot 0-3. Dat brengt zijn totaal aantal doelpunten op twaalf.

De hattrick kwam er in 4 minuten en 30 seconden. Een record voor Ligue 1. Dat stond op naam van Matt Moussilou van Rijsel. In 2005 scoorde hij tegen Istris drie keer in 4 minuten en 34 seconden.

Het werd uiteindelijk nog 0-4. Lens springt door de overwinning tegen Clermont naar de derde plaats in de rangschikking van Ligue 1.