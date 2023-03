Priske ziet dat Dreyer nog heel veel werk heeft om op niveau te geraken

Anders Dreyer speelt zich aardig in de kijker bij Anderlecht. Toch is er nog veel werk aan de winkel voor de speler van Anderlecht.

Tegen Villarreal scoorde hij een fantastisch doelpunt in de Conference League. Technisch is Anders Dreyer voor zijn landgenoot Brian Priske een heel sterke speler, maar hij mist wel de nodige explosiviteit.

“Zijn timing zit altijd goed”, zegt Priske aan Het Laatste Nieuws. “Hij leest het spel zeer goed en kiest daardoor altijd het juiste moment om diep te gaan.”

Toch is er nog heel veel werk aan de winkel. Zeker fysiek schiet Dreyer nog tekort. Dat is vooral te zien in de duel. Hij won er amper 26 van de 61, een pak minder dan zijn ploegmaten.