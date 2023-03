Eden Hazard geeft de echte reden aan waarom hij stopt bij de Rode Duivels

Vrijdag maakt kersvers bondscoach Domenico Tedesco zijn eerste selectie bekend. Zonder Eden Hazard, want die stopte na het WK als Rode Duivel.

Eden Hazard heeft na de match tegen Kroatië meteen aan enkele ploegmaten laten weten dat hij niet langer voor de Rode Duivels zou spelen.

“Aan de jongens met wie ik er al het langst zat. Ik had gedacht dat ze zouden zeggen ‘we begrijpen het, want je speelt niet zo vaak meer’, maar ze waren oprecht verrast. Dat was hartverwarmend”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

En Hazard had daar zijn redenen voor. “Niet spelen bij Real, daarna toekomen bij de Rode Duivels en wel voetballen. Dat zag ik niet zitten, zeker omdat die nieuwe generatie het ook verdient om te spelen.”