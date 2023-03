Ook bij STVV is de maat vol na 'spookhands': "Ik hoop dat we daar niet onze toevlucht moeten toe nemen"

STVV-KV Mechelen zorgde weer voor heel wat commotie na een strafschopfase. Niemand was zich van enig kwaad bewust behalve... de VAR in Tubeke.

Bij STVV had niemand iets opgemerkt, ook bij KV Mechelen was er niet het minste protest. Maar ineens kwam de VAR tussen omdat hij hands van Koita had gezien. Niemand die er iets van begreep, maar dankzij de omgezette penalty van Hairemans won KVM wel.

Op sociale media riepen de fans van STVV zelfs op om van het veld te stappen uit protest. "Enerzijds gooi je als ploeg op dat moment de handdoek, terwijl je als sportman wil strijden tot de laatste seconde. En anderzijds biedt zo'n actie geen oplossing op langere termijn", reageert voorzitter David Meekers in HBvL.

Maar ook STVV riep de VAR al op het matje in een open brief. "Daaruit is een gesprek gevolgd, dat op zich constructief was”, aldus Meekers. “Maar het mag niet alleen bij woorden blijven, we verwachten ook daden. Ik hoop dat we niet onze toevlucht moeten nemen tot het wraken van scheidsrechters, dat is een straatje zonder eind."