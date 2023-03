Anderlecht heeft één duidelijke eis als Union donderdag in hun stadion speelt (en krijgt daar nog een aardige euro voor)

Het wordt een beetje een vreemd zicht: Union speelt donderdag in het stadion van de buren van Anderlecht. Het Lotto Park wordt gehuurd omdat het makkelijker is dan het verdere Leuven. Maar hoe kwam die deal tot stand?

Union bereikte al een akkoord met Anderlecht in november. Ze hadden eigenlijk al een afspraak dat ze het Lotto Park mochten gebruiken in augustus, want dat zat in de deal die ze hadden toen Felice Mazzu weggekaapt werd. Maar ze slaagden er niet in om de laatste voorrondes van de CL te bereiken.

Anderlecht was echter bereid om het stadion beschikbaar te stellen, maar volgens Het Nieuwsblad krijgen ze daar tussen 125.000 en 150.000 euro huur voor. Dat geld zal gebruikt worden om de jeugdacademie te renoveren.

Opvallend daarbij: Union zal alle organisatie op zich nemen, maar zal toch wat Anderlecht-personeel nodig hebben om hen wegwijs te maken. Daarnaast zullen de twee sfeervakken achter de goals gesloten blijven, want dat is grondgebied van de twee harde kernen, Mauves Army en South Leaders.