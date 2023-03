🎥 Fan van Ajax krijgt internet over zich heen na wat hij doet in Parijs

Een Nederlander heeft zich op sociale media niet echt populair gemaakt. De fan van Ajax ging in Disneyland in Parijs zijn liefde voor de Nederlandse club tonen.

Een man uit Spijkenisse trok naar Disneyland Parijs en plakte het hele pretpark vol met stickers van Ajax. Zijn vriendin filmde de acties en plaatste twee filmpjes op TikTok.

Na een week kwam er zoveel commentaar en kritiek op het vandalisme van de man, waardoor de filmpjes van TikTok verwijderd werden. Op Youtube zijn de beelden wel nog te bekijken.

Op alles wat maar mogelijk is plakt de jongeman stickers van Ajax. Zelfs in Disney Village heeft hij lelijk huis gehouden met al zijn stickers te plakken.

Of de stickers al verwijderd zijn en of het pretpark verdere acties tegen de jongeman wil ondernemen is op dit moment niet duidelijk. Op internet heeft hij alvast niet op veel sympathie voor zijn acties moeten rekenen.