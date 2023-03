Mathijssen heeft bijzondere verklaring waarom hij Antwerp-revelatie Vermeeren nog niet zal oproepen

Jacky Mathijssen, onze nationale beloftencoach, is begonnen aan de voorbereiding van het belangrijke EK van komende zomer. Daarbij heeft hij de beschikking over heel wat talent, waarvan sommigen al in aanmerking komen voor de grote jongens.

Mathijssen start zijn voorbereiding eind maart op stage in Spanje, waar oefenwedstrijden tegen Tsjechië (24 maart) en Japan (27 maart) gepland staan. Wie daar zeker niet zal bij zijn is Arthur Vermeeren. Mathijssen verklaarde ook waarom. “De U19 spelen op hetzelfde moment enkele belangrijke kwalificatie-interlands voor het EK. Ik ga dus geen jongens oproepen die in aanmerking komen voor de U19", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Dat zou mooi zijn: nu op mijn strepen gaan staan en in juni zelf hopen op een zo sterk mogelijke selectie. Als Arthur eind maart wordt opgeroepen, zal het dus ofwel voor de Rode Duivels zijn of voor de U19.” Verder zou hij graag jongens als Arne Engels en Luca Oyen aan het werk zien. "Oyen had ik ook graa opgeroepen, maar ik heb contact gehad met Wouter (Vrancken, red.) en voor hem zal eind maart nog iets te vroeg komen.”