Essevee spiekt bij Club Brugge na ontslag Mbaye Leye

Zulte Waregem verraste vandaag vriend en vijand door Mbaye Leye te ontslaan. En dat op amper vijf wedstrijden van het einde van de competitie in de Jupiler Pro League.

Wellicht niemand had het verwacht, maar toch deed Zulte Waregem het. Mbaye is sinds vandaag niet langer de trainer van Essevee. Een vreemde kronkel, omdat er haast geen tijd meer is in de competitie.

Meteen was er al een nieuwe coachingsduo dat Zulte Waregem kon voorstellen, met Frederik D’Hollander en assistent Davy Defauw. Voor de manier waarop het gaat kijkt Essevee in de richting van Club Brugge.

“Frederik D’Hollander krijgt nu in eerste instantie de taak om de wedstrijd van zaterdag tegen Standard voor te bereiden”, staat te lezen op de clubwebsite van Essevee.

De club wil aan Het Nieuwsblad niet bevestigen of er na het weekend mogelijk nog een andere trainer komt, of alles het tweetal na dit weekend doorgaat tot het einde van het seizoen.