Fans van Union laten van zich horen: "Groot probleem met de directie van de club"

Union SG speelt zijn terugwedstrijd tegen Union Berlin in het Lotto Park. Voor de echte diehardfans is dat not done.

Het nieuws dat Union SG vanaf de achtste finales in de Europa League zijn thuiswedstrijden in het stadion van Anderlecht zou spelen en niet meer op OH Leuven zorgde voor nogal wat opschudding bij de supporters. Alexandre, een fan die al twintig jaar een abonnement heeft bij Union SG, is niet te spreken over de keuze. “Ik wil niet naar een thuiswedstrijd van mijn ploeg in het stadion van onze vijand in Brussel”, vertelt hij aan La Dernière Heure. “Ik heb ook een probleem met het gebrek aan communicatie van de directie met de fans.” Union SG zou nooit duidelijk gemaakt hebben waarom enkel in het Lotto Park gespeeld kon worden. Bovendien ziet Alexandre ook een probleem van veiligheid, want hij vreest toch wel een actie van de harde kern van paarswit op het feit dat Union er komt spelen. Union heeft 15.000 tickets voorzien voor de match. Daarvan zouden er al meer dan 12.000 verkocht zijn. De club vindt het historische aspect van de wedstrijd ook veel belangrijker voor de club dan de locatie waar de match gespeeld wordt.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Union SG - Union Berlin live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (16/03).