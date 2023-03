Geen minuten in Jupiler Pro League en dus vertrekt speler volgend seizoen naar tweede nationale

Wolf Ackx had zijn seizoen bij Cercle Brugge helemaal anders voorgesteld. Hij speelde tot nu toe nog niet in het eerste elftal.

Wolf Ackx trainde met de beloften en de A-kern van Cercle Brugge in het seizoen 2021-2022. In oktober 2021 debuteerde hij bij het A-elftal in de bekermatch tegen Tienen.

Het tweede deel van vorig seizoen werd Ackx uitgeleend aan FC Knokke. Dit seizoen zit hij opnieuw bij Cercle Brugge. In de Jupiler Pro League volgden opnieuw geen speelminuten. Dat kreeg hij wel ruim bij de beloften.

Op het einde van het seizoen vertrekt Ackx nu bij groenzwart. Hij ruilt de Vereniging in voor KVV Zelzate in tweede nationale, zo meldt Het Nieuwsblad.