Voormalige trainer van Antwerp staat voor een opmerkelijke promotie

Trainer geweest bij Antwerp, spits bij Oranje en binnenkort op de bank bij de Nationale ploeg van Engeland. Een mooie transfer voor de voormalige spits van Chelsea.

Volgens Sky Sports is Hasselbaink dicht bij een akkoord met de FA. Na het vertrek van assistent Chris Powell was bondscoach Gareth Southgate op zoek naar een nieuwe rechterhand. Op voorspraak van Southgate werd Hasselbaink benaderd. Samen speelde het duo enkele seizoenen succesvol samen bij Middlesbrough.

Sinds september is Hasselbaink werkloos als trainer. Na zeven wedstrijden nam hij ontslag bij Burton Albion in het Championship. Daarvoor was Hasselbaink al werkzaam bij achtereenvolgens Nottingham Forest (als assistent), Antwerp FC, nogmaals Burton, Queens Park Rangers en Northampton Town.

Bij Antwerp was hij actief in het seizoen 2013-2014. Hij was één van de vele trainers in de periode die moest proberen om de 'Great Old' richting te Jupiler Pro League te loodsen. Dit werd echter geen succes.