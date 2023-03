Anderlecht schiet maar beter in actie, want... twee Belgische clubs azen op transfervrije Refaelov

Lior Refaelov heeft nog steeds geen contract voor volgend seizoen. Een verlengd verblijf bij RSC Anderlecht draagt de voorkeur van de Israëliër weg, maar er zijn kapers op de kust.

Dudu Dahan verwittigde RSC Anderlecht al meermaals dat er genoeg teams zijn die Lior Refaelov graag zien komen. “En hij is momenteel vrij om met iedereen te praten over een transfer”, voegde de zaakwaarnemer van Rafa er nog aan toe.

Het is geen geheim dat Refaelov iedere mercato aanbiedingen van Israëlische topclubs in de mailbox krijgt, maar zijn voorkeur ligt bij een verlengd verblijf in België. En als paars-wit niet wil in actie schieten…

Ook Belgische aanbiedingen

Volgens onze informatie zijn er twee Belgische clubs concreet. Felice Mazzu wil de aanvallende middenvelder héél graag naar Sporting Charleroi halen. Maar ook KAA Gent voelt dat ze bij een transfer van Rafa niets te verliezen hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd…