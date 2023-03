De Vlieger weigerde terugkeer naar Anderlecht: "Ik besefte dat het wellicht nooit meer terug zou komen"

Geert De Vlieger verdient sinds zijn voetbalpensioen de boterhammen als voetbalpresentator en commentator. Nochtans had de voormalige Rode Duivel de kans om meteen na het einde van zijn actieve loopbaan aan de slag te gaan bij RSC Anderlecht. "Maar dat heb ik heel bewust niet gedaan."

Geert De Vlieger stopte in 2011 met professioneel voetbal. Meteen na zijn voetbalpensioen kreeg hij een telefoontje van Herman Van Holsbeeck. De voormalige manager van RSC Anderlecht - opvallend: De Vlieger beëindigde zijn carrière bij Club Brugge - had een contract klaarliggen.

“Van Holsbeeck belde me op met de mededeling dat de samenwerking met Filip De Wilde zou stopgezet worden”, aldus De Vlieger bij MIDMIDPodcast. “Anderlecht was op zoek naar een doelmannentrainer en ik paste perfect in dat profiel. Ik heb Herman echter meteen bedankt voor de aanbieding.”

Ik moet ook eerlijk zijn dat het trainerschap me nooit heeft geïnteresseerd

En De Vlieger heeft er geen moment spijt van. “Op dat moment had ik simpelweg geen zin om opnieuw elke dag op een club te moeten zijn en opnieuw mee te draaien in de voetbalwereld. Ik had net die eerste vakantie met vrouw en kinderen geboekt, hé. (lacht) Ik moet ook eerlijk zijn dat het trainerschap me nooit heeft geïnteresseerd.”

“Ik besef dat het Anderlecht was die met een aanbieding kwam”, besluit De Vlieger. “En wellicht zou die kans zich ook nooit meer voordoen. Ik heb Van Holsbeeck toen gezegd dat hij een telefoontje zou krijgen als ik toch iets in het voetbal zou willen doen. Wel, ik heb hem of een andere clubleider nooit moeten bellen.”