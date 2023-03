Problemen op komst? Politie maakt zich klaar voor gevaarlijke cocktail in Lotto Park voor Union tegen Union met paars-witte tint

RSC Anderlecht trekt voor zijn return in de Conference League naar Villarreal. En toch valt er ook in het Lotto Park wat te beleven.

Union SG werkt namelijk zijn return in de achtste finales van de Europa League tegen Union Berlin af in het Lotto Park.

En dus krijgen we een mogelijk heel gevaarlijke cocktail aan supporters, zo klinkt het alvast in Het Laatste Nieuws.

Politie waakzaam

De politie is uiterst waakzaam. Er zijn de supporters van Union SG - niet allemaal tevreden met de trip naar een concurrent.

En verder zijn er de fans van Union Berlin - geen doetjes - en mogelijk ook die van Anderlecht die mogelijk een bezoekje kunnen brengen aan het eigen stadion.

© photonews

Daarom dat de politie zich volop aan het klaarzetten is om mogelijke problemen te voorkomen of in te dijken.

En dus is het afwachten wat er op donderdagavond allemaal zal gebeuren. Voor de Belgische teams is het sowieso de kans op een unieke dag richting historie in Europa.