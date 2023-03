Union SG heeft al nieuwe locatie om zijn Europese matchen van volgend seizoen te spelen

Union SG mag geen Europese matchen in het eigen stadion spelen. Daarvoor moet het een beroep doen op een stadion van een andere ploeg uit de Jupiler Pro League.

Union SG speelde de groepswedstrijden van de Europa League in het stadion van OH Leuven. Vanaf de knock-outfase werkt het zijn matchen af in het Lotto Park van RSC Anderlecht, zoals vanavond tegen Union Berlijn.

Voor volgend seizoen heeft Union SG al een andere oplossing klaar. De Brusselaars zouden hun Europese thuiswedstrijden afwerken in het stadion van Zulte Waregem.

CEO Philippe Bormans bevestigt het nieuws aan de Waalse krant La Dernière Heure. “Ja, want bij de aanvraag van onze licentie moeten we een stadion noemen voor onze Europese wedstrijden”, klinkt het.

Toch zou het kunnen dat Union SG alsnog voor een andere oplossing kiest. De keuze voor en overeenkomst met Zulte Waregem waren er in principe enkel en alleen om in orde te zijn met de licentieaanvraag. Een terugkeer naar Leuven of het Lotto Park, of zelfs het Koning Boudewijnstadion behoren tot de mogelijkheden.