🎥 Het is weer Couckenbak: Marc Coucke gaat helemaal los na stunt en prikkelt supporters met uitspraak

Anderlecht zorgde donderdagavond voor een serieuze stunt met een overwinning op bezoek bij Villarreal: 0-1. En dus kan er misschien nog wel meer?

Ondertussen in de loting voor de kwartfinales gebeurd en met AZ Alkmaar heeft paars-wit een min of meer haalbare kaart getrokken.

In de halve finales wacht mogelijk Gent of West Ham United, een andere dobber. Maar wie weet is er nog wel wat mogelijk.

In de huidige situatie is voor Anderlecht de kortste weg naar Europa plots ... de Conference League geworden.

Dat beseft ook Marc Coucke, die in een reactie na de 0-1 op zijn Instagramaccount dol van vreugde is. "Go go go. De kortste weg naar Europa ... is Europa."