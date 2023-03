Bilal El Khannouss kijkt nu al enorm uit naar volgende week woensdag

Bilal El Khannouss ontwikkelt zich bijzonder snel bij KRC Genk. Met dank aan Wouter Vrancken die hard in hem gelooft.

Voor Bilal El Khannouss zijn het gouden tijden bij KRC Genk. De ploeg staat aan de leiding in de Jupiler Pro League en zijn persoonlijke evolutie gaat met rasse schreden voorbij. Maar ook zijn geloof is van groot belang en daarom kijkt hij uit naar woensdag 22 maart.

“Ah, dan start de ramadan. Pittige maand, maar ook een heel goeie maand. Religie is heel belangrijk voor mij en door te vasten voel ik me fysiek nog beter. Oké, je hebt minder kracht, maar die krijg je terug van God - het zit vooral in het hoofd”, vertelt hij bij Gazet van Antwerpen.

In tegenstelling tot de voorbije jaren zal El Khannouss nu ook vasten op de wedstrijddagen. “Het wordt leuk, want er zijn nog meer moslims in de ploeg. Dan gaan we na zonsondergang een hapje eten en naar de moskee en leren we elkaar beter kennen. En wie weet begin ik door de ramadan plots te scoren, en maak ik straks ineens tien goals.”