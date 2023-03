Nicolas Raskin heeft al nieuws over Rode Duivels en maakt bedenking

Vandaag maakt Domenico Tedesco zijn eerste selectie als bondscoach van de Rode Duivels bekend. Het is uitkijken wie hij allemaal selecteert.

Mogen we een schokgolf verwachten in de selectie van de Rode Duivels? Zoals het er naar uitziet niet. Tedesco houdt zich wellicht aan wat voor velen als de logische namen zal klinken.

Nicolas Raskin, ex-speler van Standard en momenteel bij de Rangers aan de slag, kan al een tipje van de sluier lichten. Via de teammanager van de U23 hoorde hij dat hij daar in de preselectie zit.

Dat hij niet bij de Rode Duivels zou zitten, daar heeft Raskin geen probleem mee. In tegenstelling tot de voorselectie van Roberto Martinez voor het WK.

“Gezien de manier waarop ik presteerde bij Standard, met geweldige prestaties tegen Anderlecht, Antwerp, Union en Brugge, was ik verrast dat ik niet was opgenomen in de beroemde lijst van 55 voor het WK”, vertelt hij aan La Capitale.

Nu ligt het gevoel helemaal anders. “Niet opgeroepen worden voor de eerste wedstrijd van de nieuwe coach stoort me helemaal niet. Na de winterse transferperiode zit ik bij Rangers in een aanpassingsfase en ik zal pas volgend jaar echt iets kunnen laten zien. De Duivels zijn dit seizoen nog niet voor mij weggelegd.”